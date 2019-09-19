Растет число туристов, посещающих Гобустанский заповедник (Эксклюзив)

19 сентября 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число туристов, посещающих Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» год от года растет, сказал в четверг Trend директор заповедника Вугар Исаев.

По его словам, больше всего заповедник посещают туристы из азиатских стран. «В прошлом году заповедник «Гобустан» посетили 123 тысячи туристов, в этом году туристов было значительно больше. Несмотря на то, что до конца года остается четыре месяца, заповедник уже посетили свыше 110 тысяч туристов. То есть, 2019 год более успешный, чем прошлый», - сказал он.

Исаев добавил, что с целью увеличения числа посетителей в заповеднике постоянно организуются различные мероприятия. «Непрестанно ведется пропаганда заповедника. По его словам, одно из мероприятий по популяризации пройдет девятого октября, и в одном из заповедников Португалии будет организована выставка заповедника «Гобустан».

(Автор: Джейхун Алескеров. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Растет число туристов, посещающих Гобустанский заповедник (Эксклюзив)
  • Растет число туристов, посещающих Гобустанский заповедник (Эксклюзив)
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