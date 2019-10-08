Может открыться новый авиарейс из Китая в Азербайджан

8 октября 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В будущем году ожидается старт нового авиарейса в Баку еще из одного города Китая, помимо Пекина. Об этом сказал главный исполнительный директор ETI Holidays Го Дондже на встрече с исполнительным директором Азербайджанского бюро по туризму Флорианом Зенгстшмидтом, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

По его словам, за сентябрь 2019 года число визитеров из Китая в Азербайджан составило 20 тысяч человек, хотя в 2018 году их было лишь 13 тысяч.

Бюро туризма Азербайджана и ETI Holidays (официальное представительство AZAL в Китае) проведут совместные тренинги для китайских субагентов.

Целью тренингов является повышение потенциала Азербайджана в различных областях туризма, продвижение его отелей, туристических маршрутов, достопримечательностей, древних архитектурных памятников и национальной кухни.

Отметим, что с декабря 2018 года в столице Китая Пекине действует официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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