В Грузии туристы начали массово отменять брони гостиниц из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Тбилиси туристы начали массово отменять весенние брони гостиниц из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, зимний период не считается в Тбилиси сезонным, поэтому март - тот месяц, когда турпоток начинает расти. Алавердашвили добавил, что многие клиенты требуют вернуть им заранее уплаченные за бронь деньги, что не всегда является возможным.

Алавердашвили заявил, что индустрия туризма стоит на пороге серьезного кризиса. По его словам, самый большой удар пришелся на Тбилиси, так как в большинстве регионов туристический сезон пока не начался.

«За последние 5-6 дней отменилось 80-90 процентов брони на март и апрель. Это означает, что индустрия почти на грани банкротства», - заявил Шалва Алавердашвили, а также выразил надежду, что в связи с этим будет разработан план действий.

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа. Кроме того, на карантине с подозрением на коронавирус находятся 170 человек.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:Гюнель Зейналова)

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