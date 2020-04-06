Министр: Восстановление туристического сектора Грузии будет зависеть от международных событий

БАКУ/Trend/ - Туризм является первой среди тех отраслей, которые понесли убытки из-за коронавируса в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, восстановление туристического сектора будет зависеть от международных событий, так как основным контрибьютором в грузинский туризм является международный туризм.

«Я не выделяю какую-то отдельную отрасль, так как влияние мирового кризиса началось с туризма и отраслей, связанных с ним. На данный момент мы должны говорить о том, какой урон, в целом, наносится экономике. По прогнозу Азиатского банка развития, в этом году экономика Грузии увеличится на 0 процентов, то есть у нас не будет роста. Возможно, внутренний туризм станет развиваться быстрее, как только мы окажемся в безопасности и преодолеем этот вызов. Но основным контрибьютором в развитии туризма был международный туризм. Следовательно, это многосторонний процесс, который зависит не только от нас и наших действий», - заявила Турнава.

Министр также добавила, что правительство работает над планом экономического стимулирования, который поможет экономике быстро восстановиться в посткризисный период.

К этому времени в Грузии подтверждены два случая смерти, 188 случаев инфицирования, выздоровели 36 пациентов.

Вместе с тем, на карантине находятся 5 056 граждан, в стационаре под наблюдением врачей - 386.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)