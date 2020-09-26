Окрестности живописного водопада в Гахе очищены от мусора (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - У водопада Мамырлы, расположенного близ села Лякит Гахского района, проведены работы по уборке территории, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Акция была организована Шекинской организацией дестинационного менеджмента при поддержке ИВ Гахского района.
В рамках акции, организованной в связи с Международным днем туризма (27 сентября), от бытовых отходов была очищена дорога от села к водопаду и прилагающая территория.
На территории села были установлены предупредительные таблички, дорожные указатели и контейнеры для мусора.
В акции приняли участие волонтеры туризма и представители сельской исполнительной власти.
Отметим, что водопад Мамырлы - одно из намиболее посещаемых мест в Гахе. Соответствующим решением Кабмина водопад охраняется государством как Гахский природный памятник.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)