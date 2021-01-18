В 2020 году число иностранцев, приехавших в Азербайджан, сократилось в 4 раза

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджан приехало 795,7 тыс иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира, что в 4 раза меньше по сравнению с 2019 годом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Временное ограничение на въезд в Азербайджан привело к резкому уменьшению приезжающих в апреле-декабре 2020 года, и реализованные поездки осуществлялись не с туристической целью.

В 2020 году 28,3% приехавших в Азербайджан составили граждане России, 23,2% –Грузии, 20,2% – Турции, 9,1% – Ирана, 2,1% – Украины, 1,6% – Индии, 1,5% –Саудовской Аравии, 1,1 – Казахстана, по 0,1% – Пакистана, ОАЭ и Туркменистана, по 0,9% – Кувейта и Великобритании, 0,8% – Беларуси, по 0,7% – Узбекистана и Ирака, 0,5% – Израиля, по 0,4% – Германии и Италии, 4,5% – граждане других стран.

Среди приезжих 81,1% составили мужчины, 18,9% – женщины.

В 2020 году число приезжающих из Китая сократилось в 16,7 раза, Южной Кореи – в 13,8 , Израиля – в 11,1, Японии – в 10,2, Польши – в 10, Ирака – в 9,8, Саудовской Аравии – в 9, ОАЭ – в 8,6, Венгрии – в 8,3, Омана – в 7,5, Канады – в 7,4, США – в 7,2, Катара – 6,7, Туркменистана – 6,3, Франции – в 6, Германии – в 5,8, Казахстана – в 5,6, Нидерландов – в 5,3, Великобритании – в 5,2, Египта – в 5,1 раза.

Число приезжающих из стран-членов ЕС сократилось в 5,9 раза, составив 23 тыс человек, из стран Персидского залива – в 5 раз, составив 110,7 тыс человек, из стран СНГ – в 4,2 раза, составив 273,4 тыс человек.

По сравнению с 2019 годом число выехавших за рубеж граждан Азербайджана уменьшилось в 4,8 раза, составив 1164,6 тыс человек. 29,2 % граждан Азербайджана выезжали в Иран, 26,4% – в Грузию, 18,9% – в Россию, 16,4% – в Турцию, 9,1% – в другие страны.

За границу, в основном, выезжали мужчины (70,4%), женщины же составили 29,6%.

За этот период число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 6 раз, в Грузию – в 5,2 раза, в Россию – в 4,5 раза, в Турцию – в 3,3 раза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)