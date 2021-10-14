На Бали пустят туристов еще из пяти стран

С 14 октября индонезийские власти разрешили въезжать на остров Бали туристам из пяти стран - Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Российским туристам въезд на Бали пока запрещен, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Ожидается, что к концу октября власти Индонезии разрешат въезд туристам еще из 13 стран. Однако пока не разглашается, какие именно государства попали в этот список.

Власти пояснили, что страны выбирают по следующим критериям - низкое количество случаев заражения COVID-19 и менее пяти процентов положительных результатов всех проводимых в стране ПЦР-тестов.

Пребывающие на остров Бали все равно должны пройти обязательный пятидневный карантин по прилету.