На Бали пустят туристов еще из пяти стран
С 14 октября индонезийские власти разрешили въезжать на остров Бали туристам из пяти стран - Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Российским туристам въезд на Бали пока запрещен, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Ожидается, что к концу октября власти Индонезии разрешат въезд туристам еще из 13 стран. Однако пока не разглашается, какие именно государства попали в этот список.
Власти пояснили, что страны выбирают по следующим критериям - низкое количество случаев заражения COVID-19 и менее пяти процентов положительных результатов всех проводимых в стране ПЦР-тестов.
Пребывающие на остров Бали все равно должны пройти обязательный пятидневный карантин по прилету.
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