В зимнем турцентре "Шахдаг" установлены "американские горки"

БАКУ /Trend/ - В центрах зимнего туризма Азербайджана появился ряд новшеств, сообщил в ответ на запрос Trend в понедельник директор департамента индустрии туризма и развития дестинации Азербайджанского бюро по туризму Илькин Джавадов.

Он напомнил, что в стране функционируют два зимних туристических центра – "Туфандаг" и "Шахдаг", а с декабря в Нахчыванской АР откроется зимний туристический центр "Агбулаг".

"С этого года в центре "Шахдаг" начнут функционировать "американские горки" (roller coaster) высотой 2590 метров. Это самые длинные "американские горки" на Кавказе. Также среди новшеств различные лыжные трассы и дополнительная канатная дорога. Кроме того, Госагентство по туризму осуществило работы по реконструкции и благоустройству в селе Аладаш, которое находится в трех километрах от турцентра "Шахдаг". Здесь 2-3 частных дома будут функционировать как гостевые. В этом заинтересованы владельцы еще ряда домов. Это создает возможности для развития сельского туризма в стране. Такие места размещения на курортах могут стать альтернативой проживанию в отелях, так как цены там более доступные. Что касается зимнего туристического центра "Туфандаг", то на склоне горы там будут установлены специальные качели, что предоставит гостям возможность любоваться открывающейся панорамой».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)