Отельная индустрия Азербайджана демонстрирует впечатляющий рост - председатель правления Ассоциации отелей

БАКУ/Trend/ - Отельная индустрия Азербайджана демонстрирует впечатляющий рост.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Отельная индустрия Азербайджана демонстрирует впечатляющий рост за последние десять лет. Отели страны активно работают над повышением стандартов, внедрением новейших спецификаций и классификаций. Эти меры способствуют интеграции азербайджанского гостеприимства в систему международных стандартов. Баку выделяется на этом фоне своим стремлением к совершенству, представляя современные и качественные услуги в индустрии гостеприимства", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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