Джавид Гурбанов: Жилье должно строиться в безопасных местах

17 декабря 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строить дома под ЛЭП и вдоль железных дорог неправильно, и, в первую очередь, неправильно с точки зрения безопасности граждан.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Гурбанов отметил, что порой люди выбирают нецелесообразные места для строительства домов: «Дома должны строиться в безопасных местах. Возьмем, к примеру, так называемую территорию «Шанхай» в Баку. Она не подходит для строительства домов. Мы были вынуждены снести эти дома, построенные вблизи железной дороги. Это делается для того, чтобы люди жили в лучших условиях, и их жилищные условия уже улучшены».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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