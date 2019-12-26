Прямое авиасообщение между Грузией и Индией отложено

26 декабря 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Прямое авиасообщение между Грузией и Индией на данном этапе отложено, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели должны были начать осуществляться с марта 2020 года индийской авиакомпанией «Индиго» (IndiGo).

«По некоторым внутренним организационным причинам, авиакомпания IndiGo отложила запуск регулярного авиасообщения между Грузией и Индией, а также пока не может назвать точную дату начала регулярных авиаперевозок», - отметили в Агентстве.

Напомним, что Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение на регулярные авиасообщения авиакомпании «Индиго» 30 октября 2019 года.

Согласно расписанию агентства (зимний навигационный сезон), авиакомпания должна была начать работу пятого марта 2020 года.

Регулярного воздушного сообщения между Грузией и Индией до сих пор не было.

Соглашение о прямом воздушном сообщении между двумя странами было подписано 11 апреля 2018 года.

IndiGo — индийская частная внутренняя бюджетная авиакомпания, базирующаяся в городе Гургаон, в одноимённом округе, штат Харьяна. Её полёты связывают 22 города Индии. Её порт приписки — делийский Международный аэропорт имени Индиры Ганди.

Является обладателем награды «Best Domestic Low Cost Carrier» («Лучший внутренний бюджетный авиаперевозчик») в Индии за 2008 год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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