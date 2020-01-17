Близится к завершению строительство новой станции метро

17 января 2020 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Началась установка оборудования на строящейся станции Бакинского метрополитена с условным название "B-3".

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время на платформе станции начата укладка мрамора.

«Основной этап строительства завершен. Завершено строительство дороги. Уже установлены эскалаторы на станции. Станция будет трехуровневой (трехэтажной) с 17 эскалаторами. Если работа будет завершена в срок, станция будет сдана в эксплуатацию в этом году», - заявил Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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