БАКУ/Trend/ - Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан, сообщил пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Решение вступает в силу с 18 марта.

Принят еще ряд мер, в настоящее время брифинг продолжается.

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 33 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение с Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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