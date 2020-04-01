Посол Турции в Грузии заявила о планах по ж/д магистрали БТК

БАКУ/Trend/ - На данном этапе подготавливается больший объем грузов для перевзки по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Мы обсудим, как можно поставить медицинское оборудование, чтобы удовлетворить спрос. Мы также пытаемся сделать так, чтобы совместный бизнес и инвестиции не пострадали от этого кризиса», - сказала посол.



Как отметила дипломат, две крупные турецкие компании внесли в Фонд Грузии по борьбе с коронавирусом более 700 тысяч лари (213,771 долларов).

Турецкий инвестор начал кампанию по оказанию помощи людям, временно оставшимся без работы в Натахтари.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)