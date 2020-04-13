Для эвакуации граждан Грузии запланирован запуск еще двух авиарейсов

БАКУ/Trend/ - Для вывоза граждан Грузии из-за границы запланированы еще два рейса из Мадрида и Праги в Тбилиси, которые будут выполнены 30 апреля и 2 мая соответственно, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, на сегодняшнем заседании Координационного совета обсуждался вопрос организации авиарейсов по различным направлениям.

"На сегодняшней встрече мы обсудили запуск дополнительных рейсов. Расписание на ближайшие дни выглядит следующим образом: 14 апреля - рейс Тбилиси-Амстердам-Тбилиси; 16 апреля - Тбилиси-Париж-Тбилиси; 18 апреля - Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси; 21 апреля - Тбилиси-Рим-Тбилиси; 22 апреля - Тбилиси-Барселона - Тбилиси", - отметил он.

По информации Залкалиани, на сегодняшний день из-за границы на родину организованно вернулись 5 040 граждан.

Больше всего за помощью к дипломатическим миссиям обращаются граждане Грузии в Италии, Польше, Турции, Греции и Великобритании. Меньше всего обращений зафиксировано в США, странах Балтии, Канаде, Молдове, Норвегии, Австралии и Аргентине.

В связи с пандемией коронавируса с конца марта власти Грузии закрыли все границы для пассажирских перевозок. Осуществляются только согласованные с правительством Грузии спецрейсы, которыми эвакуируются граждане Грузии из-за рубежа.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)