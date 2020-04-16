Грузия продлила приостановку авиасообщения до 10 мая

БАКУ /Trend/ - Грузия продлевает остановку регулярного авиасообщения до 10 мая после продления чрезвычайного положения, сообщает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Начиная с 21 марта, Грузия полностью прекратила ависообщение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

До настоящего времени в стране выполнялись только координируемые правительством рейсы, которые возвращали граждан Грузии из стран, пораженных коронавирусом.

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения.

Агентство призывает граждан воздерживаться от покупки билетов до тех пор, пока не будет объявлена ​​дата восстановления регулярного воздушного движения.

Число подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19) увеличилось до 336 в Грузии на 16 апреля. Согласно официальным данным, 74 пациента полностью выздоровели. Три человека скончались от COVID-19, в то время как 5 000 человек остаются на карантине, а 494 пациента находятся на стационарном лечении.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)