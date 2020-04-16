Грузия продлила приостановку авиасообщения до 10 мая
БАКУ /Trend/ - Грузия продлевает остановку регулярного авиасообщения до 10 мая после продления чрезвычайного положения, сообщает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.
Начиная с 21 марта, Грузия полностью прекратила ависообщение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
До настоящего времени в стране выполнялись только координируемые правительством рейсы, которые возвращали граждан Грузии из стран, пораженных коронавирусом.
Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения.
Агентство призывает граждан воздерживаться от покупки билетов до тех пор, пока не будет объявлена дата восстановления регулярного воздушного движения.
Число подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19) увеличилось до 336 в Грузии на 16 апреля. Согласно официальным данным, 74 пациента полностью выздоровели. Три человека скончались от COVID-19, в то время как 5 000 человек остаются на карантине, а 494 пациента находятся на стационарном лечении.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)