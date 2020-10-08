В Азербайджане завершается строительство дороги до границы с Грузией

Транспорт 8 октября 2020 14:27 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершается строительство дороги до границы с Грузией

БАКУ /Trend/ - Завершаются ремонтно-строительные работы на участке Халдан-Шеки протяженностью 46 километров автомагистрали М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии (протяженность 164 километров), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Участок дороги был реконструирован в соответствии со второй технической категорией. Общая ширина дороги – 15 метров, при ширине проезжей части по 3,75 метра в каждом направлении.

"На дороге завершено строительство трех автомобильных мостов – на 1,8 километре через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай. Протяженность мостов 67, 76 и 61 метр соответственно", - отмечается в Госагенстве.

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии также осуществлена реконструкция 12-километровой дороги республиканского значения, отделяющейся с 46-го километра в направлении города Шеки.

Ширина двухполосной дороги - 12 метров. Аналогичные работы проводятся и на этой дороге. Здесь завершается строительство пяти автомобильных мостов.

Мосты построены на 0,4 километре дороги через реку Эйричай, 1,4 км - через реку Кунжутчай, 4,6 км – через канал реки Сары Гобу и 5,2 км – через реку Гарасу. Протяженность двух- и трехпролетных мостов 49,61 и 76 метров соответственно.

Отметим, что дорога Халдан-Шеки пролегает через два административных района и соединяет несколько населенных пунктов.

Напомним, что в прошлом году был капитально реконструирован и сдан в эксплуатацию 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай вышеуказанной автомагистрали.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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