В Азербайджане завершается строительство дороги до границы с Грузией

БАКУ /Trend/ - Завершаются ремонтно-строительные работы на участке Халдан-Шеки протяженностью 46 километров автомагистрали М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии (протяженность 164 километров), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Участок дороги был реконструирован в соответствии со второй технической категорией. Общая ширина дороги – 15 метров, при ширине проезжей части по 3,75 метра в каждом направлении.

"На дороге завершено строительство трех автомобильных мостов – на 1,8 километре через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай. Протяженность мостов 67, 76 и 61 метр соответственно", - отмечается в Госагенстве.

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии также осуществлена реконструкция 12-километровой дороги республиканского значения, отделяющейся с 46-го километра в направлении города Шеки.

Ширина двухполосной дороги - 12 метров. Аналогичные работы проводятся и на этой дороге. Здесь завершается строительство пяти автомобильных мостов.