Завершился ремонт и тестирование сухогрузного судна "Маэстро Ниязи"

БАКУ /Trend/ - Завершился ремонт сухогрузного судна «Маэстро Ниязи» Транспортного Флота Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства (ASCO), сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

По данным источника, на Судоремонтно-строительном заводе «Зых» отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры. Наряду с этим, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна, грузовые отсеки, крышки, якорные цепи и якоря были полностью очищены абразивным песком и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и было отдано в распоряжение морякам.

Длина судна с грузоподъемностью 5 500 тонн, составляет 140,33 метра, ширина — 16,5 метра.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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