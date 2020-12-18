ГААДА отремонтировало свыше 6 тысяч километров дорог за последние 5 лет

БАКУ/Trend/ - Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) за последние пять лет реконструировано и отремонтировано более шести тысяч километров дорог. Около 1,5 тысячи километров реконструированных дорог приходятся на долю дорог республиканского значения, сообщили Trend в пятницу в госагентстве.

По данным агентства, среди реализуемых в этом году проектов дорожной инфраструктуры особое внимание было уделено автомобильным дорогам республиканского значения.

"Например, реконструкция автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала на участке Муганлы-Исмаиллы-Габала", - приводится в сообщении агентства.

Проект дороги был представлен Главе государства Ильхаму Алиеву 29 июля текущего года во время открытия автомобильной дороги Тазакенд-Агбулаг-Гошакенд Исмаиллинского района.

Автомобильная дорога Муганлы-Исмаиллы самая короткая, соединяющая нашу столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

"В сложных условиях рельефа периодически происходят оползни на существующем пути через горные склоны, где преобладают глинистые грунты, подверженные воздействию атмосферных вод, расположенные в 9-балльной активной сейсмической зоне, где происходят тектонические движения. Ежегодно проводятся ремонтно-строительные и восстановительные работы этой дороги длиной 40 километров и ее участков. Президент Ильхам Алиев дал поручения уделять особое внимание дорожно-строительным работам на скользских участках",- говорится в информации.

Отметим, что проект реконструкции этой дороги, идущей в важные туристические регионы республики, которая впервые была заложена по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 70-е годы прошлого века, был спроектирован по поручению Президента Ильхама Алиева.

Кроме того, в результате такой реконструкции, дорога общей протяженностью 85,6 километров сократится на девять километров и составит 76,6 километров. Существующая двухполосная автомобильная дорога будет расширена до четырех полос движения.

"В новом проекте предусмотрено строительство восьми мостов. Из них пять уже существующих мостов будут расширены в соответствии с четырехполосным движением, остальные три моста будут спроектированы и построены в соответствии с четырьмя полосами движения. Работы в этом направлении уже ведутся", - отметили в ГААДА.

Основные цели проекта включают в себя: повышение интенсивности движения и грузоподъемности дороги, снижение дорожно-транспортных происшествий, времени в пути и транспортных расходов, ускорение экономического роста и стимулирование развития торговых отношений с соседними странами, обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и местного населения, расширение потенциальных возможностей региона на территориях, где проходит автомобильная дорога, а также развитие туризма в регионе",- отметили в агентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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