БАКУ /Trend/ - Россия организовала вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия) был организован вывозной рейс S78536 авиакомпании «Сибирь», которым были перевезены 172 человека.

Это пятый вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии.

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется два вывозных рейса из Туркменистана в Россию: 25 и 30 января 2021 года.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из Беларуси и Индии с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ все граждане Туркменистана, прибывшие чартерными рейсами из Беларуси и Индии, должны были пройти обязательный двухнедельный карантин.

(Автор: Джейла Алиева)

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