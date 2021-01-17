Организациям здравоохранения на юге Кыргызстана передали 36 машин скорой помощи

16-17 января 2021 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочим визитом в Ошской области. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ходе своей поездки министр принял участие в церемонии передачи автомашин скорой медицинской помощи, которые были закуплены по линии Исламского Банка Развития.

В организации здравоохранения Ошской области переданы 26 машин и в организации здравоохранения Джалал-Абадской области - 10 автомашин.

Напоминаем, что всего по линии Исламского банка Развития закупаются 66 автомашин скорой медицинской помощи, которые по мере поступления будут распределены по всем организациям здравоохранения республики. Ранее 9 автомашин были переданы организациям здравоохранения Иссык-Кульской области.