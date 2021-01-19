Иран и Азербайджан намерены активизировать таможенное сотрудничество

БАКУ / Trend / - В ходе 14-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном было достигнуто несколько важных таможенных соглашений, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

В понедельник в Министерстве экономики и финансов Ирана состоялось 14-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Исламской Республики Иран и Азербайджана.

На встрече присутствовали генеральный директор Департамента международного сотрудничества таможни Хосейн Казки и директор по международным делам Гостаможни Азербайджана. Таможенный меморандум о взаимопонимании был включен в Документ о сотрудничестве в целях развития как отдельное направление.

Отметим, что целью Государственного таможенного комитета Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в государственный бюджет, в том числе предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.