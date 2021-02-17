Завершены строительные работы первого участка платной автомагистрали Баку – граница с Россией

БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжению новая автомобильная дорога М-1 Баку-Губа-государственная граница с Россией (РФ), являющаяся частью международного транспортного коридора "Север-Юг", начиная с населенного пункта "Яшма Баглары" (Yaşma bağları), строится Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в соответствии с техническим уровнем 1Б.

Как сообщили Trend в ГААДА, ведутся строительные работы по пяти разделам.

"На сегодняшний день завершены строительные работы по первому участку платной автомагистрали протяженностью 30 километров, расположенного между поселками Яшма и Гилязи Хызинского района", – отметили в агентстве.

Отметим, что первая часть проекта, берет начало на 45 километре существующей автомобильной дороги М–1 Баку–Губа-государственная граница с РФ.

В рамках проекта построены две дорожные развязки, один путепровод, один мост через канал, четыре подземных автомобильных тоннеля, произведена укладка 33 прямоугольных и круглых бетонных труб разного диаметра. Также приняты соответствующие меры на пересечениях с мелиоративными линиями, водо- и газопроводом, линиями электропередач разного напряжения. На разделительной полосе дороги построены бетонные заграждения общей длиной 31 тыс. п/м.

В настоящее время строительные работы продолжаются на последнем этапе участка новой магистрали, расположенном между селом Гандоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района на пересечении с российской границей. Длина участка, построенного в новом направлении, на 13 километров короче существующей трассы и составляет 58 километров.

По остальным трем частям общей протяженностью в 62 километра, строительные работы планируется завершить до второй половины 2022 года.

По всему участку 150-километровой дороги близятся к завершению строительство 39 развязок и путепроводов, 15 гидротехнических и канальных мостов, 41 межпоселкового подземного перехода прямоугольной формы, укладка 514 кольцевых бетонных и 43 прямоугольных водопропускных и запасных труб разного диаметра, 20 скотопрогонных переходов. Близится к завершению строительство перехода, а также перенос линий электропередач различного напряжения, водо-, газо- и нефтепроводов международного значения.

В целях предотвращения возникновения каких-либо препятствий на пути предусматривается установка мостов и переходов, в том числе подземных, водопропускных труб, средств освещения, ограждений на разделительной полосе и с обеих сторон дороги, а также принятие экологических и природоохранных мер.

Строительство новой автомобильной дороги придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, играя важную роль в перевозке грузов и пассажиров по международному транспортному коридору «Север-Юг», создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитного характера, увеличения их объема и роста прибыли, развития транспортной инфраструктуры страны, открытия новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит решить многие социальные вопросы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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