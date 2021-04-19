Авиакомпания «Туркменистан» меняет концепцию перевозки грузов

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Туркменистан» с 25 марта 2021 года временно переходит от весовой концепции перевозки багажа (Weight Concept) к концепции по количеству мест (Piece Concept), сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно новой концепции, можно бесплатно перевезти чемодан (сумку) с максимальным весом, указанным для класса полета.

В частности, бесплатная норма провоза багажа составляет для эконом класса 25 килограмм, для бизнес класса – 40 килограмм, включая ручную кладь.

В зависимости от пункта назначения стоимость остальных мест (чемодана, сумки) составляет за одно место сверхнормативного багажа весом до 32 килограммов от 50 до 60 долларов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Туркменистан» продлила срок приостановки авиарейсов в связи с мерами по пресечению проникновения коронавируса (COVID-19) в страну.

Также отмечалось, что приостановлена продажа билетов на все международные рейсы авиакомпании, билеты, приобретенные ранее, действительны до 31 декабря 2021 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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