Таможенные службы Азербайджана и России планируют упростить процесс пересечения границ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Таможенные службы Азербайджана и России обсудили возможности упрощения процесса пересечения границ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«В Москве у нас состоялась продуктивная встреча с моим российским коллегой, руководителем Федеральной таможенной службы РФ Владимиром Булавиным. Надеюсь, что наши обсуждения будут способствовать ускорению и упрощению процесса пересечения границ и развитию сотрудничества между таможенными органами двух стран», – отметил председатель ГТК Азербайджана.

Отметим, что 12 апреля председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на таможенном посту «Ханоба» на границе с Россией.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva