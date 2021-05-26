Азербайджан и Казахстан расширяют возможности мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Железные дороги Азербайджана и Казахстана расширяют возможности мультимодальных транзитных грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом говорилось на встрече председателя ЗАО Джавида Гурбанова и главы НК "Казахстанские железные дороги" Нурлана Сауранбаева.

Председатель АЖД на встрече рассказал о транспортно - логистических возможностях Азербайджана и важности связей между железнодорожными структурами двух стран, отметив активную роль нашей страны в развитии международных транспортных коридоров.

Стороны обсудили результаты совместной работы в сфере грузоперевозок и перспективы долгосрочного сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в сегменте транзитных грузоперевозок на железных дорогах Казахстана и Азербайджана.

Гурбанов отметил, что через территорию Азербайджана грузоперевозки осуществляются в основном из Китая, Казахстана, Грузии, Турции, Европы и в обратном направлении.

"За первые четыре месяца 2021 года транзитные контейнерные перевозки по территории Азербайджана выросли на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Кроме того, было отмечено, что развивается фидерная линия порт Актау - порт Баку (Алят), введенная в эксплуатацию в 2019 году.

"В январе - апреле 2021 года по данному маршруту было перевезено более пяти тысяч TEU-контейнеров, что на 11 процентов больше, чем годом ранее", - сказал Гурбанов.

В ходе обсуждений были затронуты и вопросы цифровизации документооборота для роста мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ.

В свою очередь, Сауранбаев высоко оценил сотрудничество возглавляемой им структуры с АЖД в рамках международных транспортных проектов и сообщил о спросе на грузоперевозки по ТМТМ.

Стороны отметили важность принятия стратегии развития проекта до 2025 года с целью полного использования потенциала ТМТМ, кроме того, была достигнута договоренность о цифровизации документооборота по данному маршруту.

Также были обсуждены планы по расширению возможностей двухстороннего сотрудничества в рамках этого коридора, соединяющего Азербайджан, Казахстан, Китай, Грузию, Турцию и европейские страны.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev