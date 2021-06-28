Узбекистан экспортировал автомобили в Азербайджан более чем на $400 тыс.

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в январе - мае 2021 года экспортировал в Азербайджан автомобили на сумму 444,7 тысячи долларов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным ведомства, в указанный период Узбекистан в целом экспортировал автомобили на 134,9 миллиона долларов, что на 84,6 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Лидером по импорту автомобилей из Узбекистана в январе - мае стал Казахстан с показателем 127,1 миллиона долларов. На втором месте - Афганистан (2,7 миллиона долларов). Далее следуют: Украина с показателем импорта в 2,3 миллиона долларов, Кыргызстан - один миллион долларов, Россия - 955,9 тысячи долларов, Азербайджан - 444,7 тысячи долларов и Таджикистан - 339,1 тысячи долларов.

В мае узбекский экспорт автомобилей составил 22,5 миллиона долларов.

Ранее Госкомстат сообщал, что Узбекистан в январе - мае импортировал 205 электромобилей, в том числе 166 из Китая, 24 - из Турции, по пять - из Южной Кореи и США.

В указанный период в число новых экспортеров электромобилей в Узбекистан вошли Германия и Испания. Узбекистан импортировал три электромобиля из Германии, и по одному - из Литвы и Испании.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)