ЕС окажет финподдержку паромному сообщению с Грузией - еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - Европейский союз окажет финансовую поддержку функционированию паромных линий, связывающих Грузию со странами ЕС, сообщает Trend со ссылкой на Twitter еврокомиссара по политике соседства Оливера Вархели.

Вархели прибыл с визитом в Грузию седьмого июля.

«Начал свой первый визит на Южный Кавказ, в прекрасную Грузию. Сегодня утром я представляю наш амбициозный экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» на круглом столе по вопросам подключения и восстановления. Мы мобилизуем 2,3 миллиарда евро, чтобы привлечь до 17 миллиардов евро инвестиций», - говорится в публикации.

Он отметил, что ЕС поддержит судоходство на Черном море, включая прямые паромные линии, связывающие Грузию со странами Евросоюза.

По его мнению, это станет стимулом для создания рабочих мест и роста экономики.

«Этим планом мы хотим помочь Грузии в восстановлении экономики и вдохнуть новую жизнь в наши отношения. Рассчитываем, что бизнес, гражданское общество и молодежь внесут свой вклад в реализацию этого плана», - написал Вархели.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)