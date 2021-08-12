В Саудовской Аравии с 1 сентября вновь разрешат полную заполняемость самолетов

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии разрешило национальным перевозчикам с 1 сентября вновь осуществлять внутренние рейсы с полной заполняемостью самолетов при условии вакцинации всех пассажиров от COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в постановлении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

"В координации с министерством здравоохранения и на основе просьбы некоторых национальных авиаперевозчиков принято решение о предоставлении с 1 сентября возможности использования всех пассажирских мест в воздушных судах на внутренних рейсах при условии вакцинации двумя дозами [препарата от коронавируса] всех пассажиров", - подчеркивается в заявлении.

От установленных требований будут освобождены дети младше 12 лет, а также те, кому противопоказана вакцинация по медицинским соображениям. При этом будет сохранено обязательное для всех требование ношения масок и дезинфекции рук.