Транспортный сектор Грузии предлагает широкие возможности для чешских бизнесменов

БАКУ /Trend/ - Транспортный сектор Грузии предлагает широкий спектр возможностей для чешских бизнесменов, сообщили Trend в посольстве Чехии в Тбилиси.

"Речь идет не только о рынке легковых автомобилей, но и о железнодорожном транспорте и инфраструктуре, а также о возможностях модернизации общественного транспорта в Грузии", – сказал источник.

В посольстве отметили, что сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры широко поддерживается чешскими правительственными организациями в рамках проектов, направленных на определенные сегменты сектора.

"С 2018 года наше министерство и посольство Чехии в Тбилиси организовали несколько небольших проектов, направленных на модернизацию парка транспортных средств общественного транспорта, интеллектуальных решений для городов (парковка, управление движением, отходами и водными ресурсами), подвижного состава, включая вагоны метро, ​​и аэропортовой инфраструктуры", – сказали в чешском посольстве.

Было отмечено, что грузинский рынок привлекателен для чешских предпринимателей, поэтому многие чешские компании активно участвуют в тендерах правительства Грузии. В транспортной отрасли Грузии работает несколько компаний из Чехии. Кроме того, чешский след заметен и в области пассажирского транспорта – автомобили Škoda довольно популярны в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)