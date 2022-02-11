Всемирный банк о ходе реализации проекта вдоль автодорожного коридора Сальян-Билясувар

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Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО)
Всемирный банк стремится помочь Азербайджану оценить различные возможности в области морской ветроэнергетики
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По итогам проверок в 2021 г. выявлены необоснованные выплаты в 144 объектах надзора - минфин Азербайджана