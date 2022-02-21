Alstom поставила в Азербайджан еще один грузовой локомотив

Транспорт 21 февраля 2022 16:10 (UTC+04:00)
Alstom поставила в Азербайджан еще один грузовой локомотив

БАКУ /Trend/ - 21 февраля завершилась поставка 38-го по счету грузового локомотива для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в рамках контракта, заключенного с французской компанией Alstom.

Как сообщает в понедельник Trend, локомотив из Нур-Султана (Казахстан) был отправлен в Баку неделю назад.

Также на этой неделе ожидается прибытие в Баку еще двух грузовых локомотивов Alstom - последних, предусмотренных контрактом.

Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллионов евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производит СП «ЭКЗ» компании Alstom в городе Нур-Султан (Казахстан).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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