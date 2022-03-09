Географические особенности Азербайджана и Казахстана создают условия для полноценного использования транспортной сети стран - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Географические особенности Азербайджана и Казахстана, их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии создают реальные условия для полноценного использования существующей транспортной сети между странами.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем правления акционерного общества «Самрук-Қазына» Алмасадамом Саткалиевым, находящейся с визитом в Баку.

По словам министра, дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, что позволило сократить время доставки грузов из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.

Кроме того, в ходе встречи были проведены обсуждения по оптимизации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.

"Транспортное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном развивается на основе положительных тенденций. Для привлечения транзитных грузов в Транскаспийский международный транспортный маршрут в условиях конкуренции, создаваемой соседними транзитными коридорами, важны эффективность коридора, регулярность перевозок, оптимизация тарифов и, самое главное - упрощение и гармонизация регулирования и таможенных процедур в отношении транзитных грузов странами, расположенными вдоль коридора", - сказал Рашад Набиев.

Было также отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность, которая диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений.

Также была подчеркнута необходимость установления общих направлений по созданию совместной компании и осуществления транспортно-логистической деятельности, упрощения таможенной работы в рамках проекта по созданию единой транспортной системы.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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