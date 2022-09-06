...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Германия заинтересована в развитии Транскаспийского транспортного коридора

Транспорт Материалы 6 сентября 2022 12:56 (UTC +04:00)
Германия заинтересована в развитии Транскаспийского транспортного коридора

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Германия выразила заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора.

Как передает во вторник Trend, об этом стало известно в ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с экономической делегацией Германии.

Сообщается, что руководитель делегации, сопредседатель казахстанско-германской межправительственной комиссии Доминик Шнихельс высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран. Он отметил эффективность деятельности Специальной правительственной группы по работе с германскими компаниями.

Представителями делегации также была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости