Транзитный грузопоток через Азербайджан значительно возрос - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Через территорию Азербайджана транзитный грузопоток за 8 месяцев вырос на 47 процентов.

Об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан работает в направлении укрепления сотрудничества с соседями. Развитие этих отношений открывает новые возможности.

«Сегодняшняя встреча направлена на принятие и обсуждение ряда проектов, в том числе подписание документов. Азербайджан нацелен на создание инфраструктуры, которая отвечаем современным стандартам. Работы в этом направлении активно продолжаются», - сказал Мустафаев.

Также он отметил, что Азербайджан занимается реализацией ряда проектов в сфере железных дорог.

«Это строительство железных дорог, ремонтных центров, покупка новых локомотивов. Также мы планируем приступить к строительству второго этапа бакинского порта», - сказал Мустафаев.

Он отметил, что Азербайджан транспортирует нефть в акватории Каспийского бассейна.

«У нас есть три соответствующих терминала. Хочу также отметить, что мы ведем работы и в области модернизации погранично-пропускных пунктов. Планируем к концу года завершить строительство автомобильной дороги», - отметил Мустафаев.

Он также подчеркнул, что Россия играет большую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Россия поддерживает территориальную целостность нашей страны, мир в нашем регионе. Перспективы формата сотрудничества 3+3 имеет очень хорошие перспективы. Наша страна заинтересована в нормализации отношений с Арменией. Мы не видим альтернативы установлению мира в регионе. 30 августа 2022 года в Москве была проведена вторая встреча комиссии по демаркации границ и открытию транспортных коммуникаций. Работы в этом направлении будут продолжаться», - сказал Мустафаев.

Он отметил, что на освобожденных территориях, в том числе в Восточном Зангезуре, ведутся широкомасштабные строительные работы.

«Мы завершили строительство ряда дорог, аэропортов. Завершено частично строительство ряда железных дорог в Карабахе. Строительство 1543 километра автомобильных дорог продолжается», - сказал Мустафаев.

Кроме того, по его словам, планируется построить дорогу в Нахчыван через территорию Ирана, а также линии электропередачи.

«Наша страна готова ко всем инициативам в области сотрудничества со странами регионами в условиях новых реалий», - добавил Мустафаев.