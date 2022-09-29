Названы сроки открытия Международного аэропорта в Зангилане

ФИЗУЛИ /Trend/ - В середине октября ожидается открытие Международного аэропорта в Зангилане.

Об этом сказал Trend в четверг старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана.

«В середине октября ожидается начало первых полетов в аэропорт города Зангилан», - сказал он.

Он добавил, что Президент Турции Реджеп Эрдоган так же будет присутствовать на открытии.