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Названы сроки открытия Международного аэропорта в Зангилане

Транспорт Материалы 29 сентября 2022 13:50 (UTC +04:00)
Названы сроки открытия Международного аэропорта в Зангилане

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - В середине октября ожидается открытие Международного аэропорта в Зангилане.

Об этом сказал Trend в четверг старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана.

«В середине октября ожидается начало первых полетов в аэропорт города Зангилан», - сказал он.

Он добавил, что Президент Турции Реджеп Эрдоган так же будет присутствовать на открытии.

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