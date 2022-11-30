Узбекистан построит дорогу для выхода через Казахстан в Европу

БАКУ /Trend/ - Узбекистан совместно с Кыргызстаном, Туркменистаном и Казахстаном планирует строительство дороги, обеспечивающей выход в Казахстан и далее к рынкам Европы.

Об этом сказал в среду советник посла Узбекистана в Азербайджане Махамаджон Ботралиев в ходе панельной сессии на тему «Зарубежные рынки и доступ к ним», передает Trend.

По его словам, Узбекистан в 2019 году принял новую стратегию развития, в рамках которой планируется на долгосрочной основе (до 2030 года) создание дополнительных транспортных сетей.

"Также в рамках этой стратегии планируется привлечь в страну иностранных инвесторов. Основными инвесторами в экономику Узбекистана являются Россия, США, страны ЕС. В основном инвестиции были вложены в сектор текстиля, сельского хозяйства", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, он отметил, что с 2018 года товарооборот между странами вырос в семь раз.

«Рост этого показателя является следствием укрепления взаимного сотрудничества во всех направлениях», - добавил он.