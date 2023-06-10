В Ассоциацию ТМТМ может вступить еще ряд стран - генсек

БАКУ /Trend/ - Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) прорабатывает вопросы вступления в эту структуру нескольких стран.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов.

По его словам, география этого маршрута расширяется и в текущем месяце ожидается вступление в ассоциацию Сингапура, Болгарии и Литвы.

"Ведутся переговоры с Австрией, австрийскими компаниями, Германией. Это все дает нам основание расширять географию нашего коридора", - подчеркнул он.

Отметим, что в ближайшие пять лет в инфраструктуру и повышение эффективности процессов ТМТМ будет инвестировано около пяти миллиардов евро. Этот маршрут играет важную роль в интеграции производителей в Центральной Азии с мировыми рынками в направлении Турции, стран Северной Африки и Южной Европы.

Цель данного маршрута заключается в обеспечении транзита грузов через такие страны, как Китай, Казахстан, через Каспийское море – Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Польшу, Румынию. Эти восемь стран ведут работу в рамках проекта с 2017 года.