Туркменистан повышает потенциал транспортного сектора восточного региона

БАКУ /Trend/ - Наземный транспорт Лебапского региона, расположенного на востоке Туркменистана, с января по июль текущего года перевез 60,6 миллиона тонн грузов, сообщает во вторник Trend.

Согласно официальным данным, в указанный период данные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3,3 процента.

Кроме того, объем пассажиропотока за этот период в Лебапском регионе достиг 94,5 миллиона человек, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 1,1 процента.

Лебапский регион Туркменистана активно работает над развитием своей транспортной инфраструктуры с целью повышения мобильности, экономического роста и улучшения качества жизни местных жителей.

Отметим, что на заседании правительства в конце августа генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев заявил, что рост объема работ и услуг в транспортно-коммуникационном комплексе страны за первые 7 месяцев 2023 года составляет 23,9 процента.