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В Баку доставлена из Китая очередная партия контейнерных грузов для транзита в Европу

Транспорт Материалы 1 февраля 2024 15:56 (UTC +04:00)
В Баку доставлена из Китая очередная партия контейнерных грузов для транзита в Европу

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - В Бакинский международный морской торговый порт 1 февраля фидерным судном из Актау доставлен очередной маршрутный поезд, отправленный из китайского Сианя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию порта.

"Этот поезд состоит из 55 сорокафутовых контейнеров, которые доставило фидерное судно (контейнеровоз) «Сункар» из казахстанского порта Актау. В настоящее время в Бакинском порту осуществляются разгрузочно-погрузочные операции для дальнейшей отправки грузов в Поти по железной дороге", - отмечено в сообщении.

Среди грузов - легковые автомобили, части крупнотоннажной техники и другие непродовольственные товары.

С начала года из Сианя через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Грузию уже прошли более 200 сорокафутовых контейнеров.

Срок в пути из Сианя до Баку - 11-12 дней, что устраивает китайских поставщиков и заказчиков груза в Европе.

Маршрут транзита - Средний коридор.

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