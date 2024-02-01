В Баку доставлена из Китая очередная партия контейнерных грузов для транзита в Европу

БАКУ /Trend/ - В Бакинский международный морской торговый порт 1 февраля фидерным судном из Актау доставлен очередной маршрутный поезд, отправленный из китайского Сианя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию порта.

"Этот поезд состоит из 55 сорокафутовых контейнеров, которые доставило фидерное судно (контейнеровоз) «Сункар» из казахстанского порта Актау. В настоящее время в Бакинском порту осуществляются разгрузочно-погрузочные операции для дальнейшей отправки грузов в Поти по железной дороге", - отмечено в сообщении.

Среди грузов - легковые автомобили, части крупнотоннажной техники и другие непродовольственные товары.

С начала года из Сианя через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Грузию уже прошли более 200 сорокафутовых контейнеров.

Срок в пути из Сианя до Баку - 11-12 дней, что устраивает китайских поставщиков и заказчиков груза в Европе.

Маршрут транзита - Средний коридор.