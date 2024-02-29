Компании ФРГ изучат перспективы сотрудничества с БММТП

БАКУ/Trend/ — Германия изучит потенциальные возможности для инвестиций в развитие Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) и перспективы сотрудничества, сообщил в четверг Trend со ссылкой на итоги переговоров руководства БММТП с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

"В порту 28 февраля прошли обсуждения о текущих инфраструктурных проектах Азербайджана, ключевой роли страны в развитии Среднего коридора, а также потенциальных возможностях для германских инвестиций и перспективах сотрудничества", — сообщили в БММТП.

Гости ознакомились с процессом работы на терминалах порта.

В состав немецкой делегации, посетившей 28 февраля Бакпорт, входили представители ведущих немецких компаний — "Knauf International", "Falk Beratung", "VNG", "Edison Technologies", "Rhenus", "Gerber Architekten", "HHLA International", "ATLAS International", "Kranich Design" и "Marburger Tapatenfabrik".

Напомним, что современная инфраструктура БММТП функционирует с 2018 года и уже способна обрабатывать (переваливать) 15 миллионов тонн грузов в год с перспективой роста до 25 миллионов тонн в год.

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