В Астрахани обсуждено судоходное сотрудничество РФ и Ирана по МТК "Север-Юг"

БАКУ/Trend/ - Представители Астраханской области РФ и генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан обсудили работу на Каспии новой судоходной компании "Астрапорт шиппинг" в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Астраханской области.

"В Астрахани прошла встреча министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, министра внешних связей этого региона Владимира Головкова и генерального консула Ирана в Астрахани Мехди Акучекиана. Было отмечено, что Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК "Север-Юг". Мехди Акучекиан указал на активное сотрудничество Ирана и России по развитию данного МТК", — отмечено в сообщении.

Отметим, что судоходная компания ООО "Астрапорт Шиппинг" была создана в 2023 году на территории, подконтрольной публичному акционерному обществу "Астраханский порт", иранским ЗАО "Насим Бахр Киш" (доля 53,1%), правительством РФ (25 процентов) и рядом акционеров-частных лиц.

"Иранское направление отправки грузов через Каспий является ведущим. Ведется работа по улучшению условий прохождения и оформления грузов через астраханские порты", — подчеркнул Илья Волынский.

По его словам, в целом грузооборот астраханских портов в первом квартале 2024 года составил более 1,4 миллиона тонн, что на 78% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что МТК "Север-Юг" развивается с 2000 года, его участниками являются 14 стран, у коридора есть две ветки - на Иран и на Индию.

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