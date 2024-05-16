На форуме в Алматы обсудили перспективы развития Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Развитие "Транскаспийского международного транспортного маршрута" (ТМТМ или Средний коридор" фигурировало в числе тем прошедшего в Алматы 14-15 мая 13-го центрально-азиатского торгового форума под названием "Торговая интеграция: выход на глобальный уровень".

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию ТМТМ.

"На прошедшем форуме особое внимание уделялось оптимизации процессов транспортировки грузов и логистике в регионе, в том числе по ТМТМ. На форуме генеральный секретарь Международной ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов представил актуальную информацию о маршруте ТМТМ и перспективы развития этого Среднего коридора", - отмечено в сообщении ассоциации ТМТМ.

Абдикеримов принял участие в дискуссиях по оптимизации цепочки поставок, трансграничной транспортировке грузов и управлению логистикой.

Отметим, что ТМТМ развивается с 2014 года, а одноименная международная ассоциация была создана в 2016 году.

Цель коридора - обеспечить эффективную доставку грузов из Китая, Казахстана и стран Центральной Азии в Европу и в обратном направлении.

В 2023 году по ТМТМ прошло 2,76 миллиона тонн грузов, прогноз на 2024 год - 4,2 миллиона тонн.

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