В КР выросло число заболевших свинкой, зарегистрировано 302 случая

В Кыргызстане выросло количество заболеваний паротитом, с начала года зарегистрировано 302 пациента, заболевших этой болезнью, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Как сообщается в отчете Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 64 случая заболевания.

В свою очередь Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкека сообщает, что рост заболеваемости эпидемическим паротитом произошел за счет непривитых взрослых. Число заболевших взрослых составляет 86 случаев (71,6%) от общего количества зарегистрированных случаев, а также накоплением восприимчивых лиц, оставшихся непривитыми или же утратившими защитный уровень иммунитета в связи с отсутствием бустерных доз в возрасте 6 лет.

Кроме этого, с каждым годом увеличивается число отказников, это опасно тем, что формируется не иммунная прослойка населения, что в свою очередь привело к активизации заболеваемости эпидемическим паротитом.

Эпидемический паротит — это инфекция, вызванная вирусом и распространяющаяся от человека к человеку при прямом контакте через предметы обихода или воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, кашле. Иногда ее называют свинкой, и она поражает главным образом слюнные железы. Возбудителем является вирус, при попадании вируса на слизистую оболочку верхних дыхательных путей он активно размножается и, проникая в кровоток, распространяется по всему организму, образуя воспалительные очаги в околоушных железах. Возможно поражение и других желез, например, поджелудочной, щитовидной, паращитовидной и других.

Проявления паротита:

- Болезнь начинается остро, с резкого повышения температуры тела до 38-40° С в течение 5-7 суток.

- Выраженная слабость, озноб, нарушается аппетит, возникают головные боли.

- Отмечается припухлость и болезненность одной или обеих слюнных желез.

Несмотря на то, что болезнь в большинстве случаев протекает в легкой или средней форме, ее нельзя отнести к безобидной инфекции.

Паротит может привести к осложнениям в виде поражения других органов, кроме слюнных желез, особенно у взрослого населения. Эпидемический паротит наиболее часто дает осложнения у подростков во время полового созревания, так как существует риск развития воспаления яичек (орхит).

На втором месте среди осложнений - острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы), который проявляется болью в животе, тошнотой, рвотой. Среди поражений нервной системы – осложнение в виде серозного менингита.

Эпидемический паротит — это вакциноуправляемая инфекция.

В настоящее время самым эффективным методом в профилактике эпидемического паротита является вакцинация живой ослабленной вакциной в составе комбинированной вакцины КПК.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок Кыргызской Республики прививка против эпидемического паротита делается двукратно - в 1 год и 6 лет.

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