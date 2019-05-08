Китайские инвесторы построят в Таджикистане две школы

8 мая 2019 14:20 (UTC+04:00)

Китайская энергетическая компания TBEA построит в Таджикистане две общеобразовательные школы, передает Trend со ссылкой на Агентство Fergana.agency

Школы, рассчитанные на 1,2 тысячи учеников каждая, появятся в городе Вахдат и Файзабадском районе в центральной части страны. Китайская компания профинансирует строительство. Кто будет подрядчиком проекта, не сообщается.

Ранее TBEA уже построила четыре школы в Душанбе, Вахдате, а также в районах Дангара и Рудаки. Эти школы рассчитаны на 3 тысячи учеников. Также сообщалось о том, что другая китайская компания Power China, которая проводит модернизацию Сарбандской ГЭС, планирует построить три школы в Дангаринском районе, а также в Бохтаре и Леваканде. Одна из школ будет рассчитана на 640 учеников, другие – на 320.

Всего китайские компании, участвующие в транспортных и энергетических проектах в Таджикистане, за последнее время построили в стране семь школ. Всего там обучаются около 12 тысяч детей. Это является частью социальной ответственности иностранных компаний при реализации экономических проектов. В ответ правительство предоставляет инвесторам ряд налоговых льгот.

Компания TBEA занимается в Таджикистане разработкой золотых рудников, а также строительством энергетических объектов, в частности, предприятие построило несколько линий электропередачи.

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