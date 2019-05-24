Генпрокуратура КР и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план взаимодействия

24 мая 2019 09:38 (UTC+04:00)

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов встретился с послом, главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьером Фон Арксом, сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе встречи стороны подписали план взаимодействия между Генпрокуратурой Кыргызстана и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке по различным направлениям прокурорской деятельности, рассчитанного до конца 2019 года.

Во время встречи Джамшитовым были отмечены положительные тенденции сотрудничества, проводимые между главным надзорным органом и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, направленные на повышение эффективности работы в сфере выполнения международных обязательств КР по противодействию коррупции, соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также по совершенствованию деятельности органов прокуратуры КР по формированию правовой статистики и учетов в рамках функционирования системы Единого реестра преступлений и проступков.

По итогам встречи сторонами достигнута договоренность о том, что Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке будет оказана техническая поддержка в создании call-центра в Генеральной прокуратуре республики в рамках АИС «ЕРПП», а также в разработке и внедрения программного обеспечения «Систем электронного документооборота».

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