Узбекистан и Казахстан провели переговоры по демаркации границ

БАКУ/Trend/- Совместная узбекско-казахстанская демаркационная комиссия провела ряд встреч с первого до пятого июля 2019 года в Алматы, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Узбекистана.

Делегации из двух стран продолжают работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы.

Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках общей границы.

В результате переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

Как сообщалось ранее, в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где обсуждался этот вопрос.

Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между собой.

Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде (Узбекистан).

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Гусейнов Ровшан)

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