Узбекистан и Казахстан провели переговоры по демаркации границ

6 июля 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Совместная узбекско-казахстанская демаркационная комиссия провела ряд встреч с первого до пятого июля 2019 года в Алматы, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Узбекистана.

Делегации из двух стран продолжают работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы.

Комиссия согласовала конкретные сроки начала работ на отдельных участках общей границы.

В результате переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

Как сообщалось ранее, в городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, где обсуждался этот вопрос.

Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между собой.

Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде (Узбекистан).

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Гусейнов Ровшан)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чистый внешний долг Казахстана сократился почти на $150 млн
Финансы 13:33
Приток туристов в Узбекистан превысил ожидания
Бизнес 12:42
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 12:02
Военные покидают казахстанскую Арысь после трагедии
Казахстан 11:25
Страны Центральной Азии создадут единый рынок электроэнергии
Энергетика 11:14
Премьер-министр Узбекистана проведет переговоры с Дмитрием Медведевым
Бизнес 10:59
Лента новостей
Чистый внешний долг Казахстана сократился почти на $150 млн
Финансы 13:33
В Баку на каникулы приехал Человек-паук и затянул в сети праздника (ФОТО)
Интересное 13:33
В ближайшем будущем в Азербайджане будет отремонтировано 1500 километров железной дороги
Бизнес 13:33
Азербайджан заменил Россию в области импорта электричества в Грузию
Энергетика 13:25
Netflix откажется от сцен с курением в фильмах и сериалах, разрешенных для детей
Другие страны 13:20
Президент Ильхам Алиев принял итальянскую делегацию
Политика 13:12
Крупнейший производитель фруктовых соков в Азербайджане увеличит объем экспорта
Бизнес 13:06
В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов
Другие страны 12:48
Приток туристов в Узбекистан превысил ожидания
Бизнес 12:42