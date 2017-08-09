Посол Казахстана встретился с президентом Сербии

9 августа 2017 17:33 (UTC+04:00)

В Белграде состоялись встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Нурбаха Рустемова с Президентом Сербии Александром Вучичем, первым заместителем Премьер-министра Сербии Ивицей Дачичем, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-сербского сотрудничества, вопросы внутриполитических и социально-экономических преобразований в Казахстане и Сербии. Кроме того, была затронута внешнеполитическая ситуация вокруг Сербии и Балканском регионе, в том числе международная проблематика.

В частности, казахстанский дипломат подробно ознакомил руководство Сербии с практическими шагами по углублению торгово-экономических отношений между Казахстаном и Сербией, включая предстоящие двусторонние визиты в этом году. Сербскому Президенту был передан оригинал благодарственного письма от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу участия в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017».

Со своей стороны, Александр Вучич выразил благодарность за тёплый прием, оказанный ему во время пребывания в Астане в июне, а также восхищение организацией работы выставки «ЭКСПО-2017». Он подчеркнул, что сербская сторона заинтересована использовать имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере, и пригласил казахстанских инвесторов активно выходить на рынок Сербии.

В городе Нови-Саде состоялась встреча Посла Казахстана с председателем Правительства Автономного края Воеводина Игорем Мировичем, в ходе которой собеседнику также было рассказано о социально-экономическом развитии Казахстана, планах по развитию торгово-экономических отношений между двумя государствами. Передан текст статьи Президента Казахстана «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», переведенный на сербский язык. Глава региона проинформирован о предстоящем визите делегации Алматинской области в Сербию для налаживания практического сотрудничества с ведущими научно-производственными институтами и передовыми сербскими компаниями, занятыми в области сельского хозяйства.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Казахстане завершились Армейские международные игры
Казахстан 14:22
Казахстан призывает возобновить переговоры по ядерной программе КНДР
Казахстан 10:15
Президент Казахстана назначил послов по совместительству
Казахстан 8 августа 16:00
Астана заговорит со своими жителями и гостями
Казахстан 8 августа 11:44
Турпоток в Южный Казахстан увеличился в два раза
Казахстан 8 августа 10:38
Кыргызстан обсудил вопросы сотрудничества с Казахстаном и Туркменистаном
Кыргызстан 7 августа 15:49
Уникальный проект молодежных идей стартовал в Казахстане
Казахстан 7 августа 15:41
В Казахстане еще одна авиакомпания получила право летать в Европу
Казахстан 7 августа 14:29
В Казахстане завершилось международное миротворческое учение «Степной орел-2017»
Казахстан 7 августа 11:17
Euractiv о том, почему Казахстан согласился на членство Армении в ЕАЭС
Армения 4 августа 15:57
Международный форум «Евразийская неделя» пройдет в Астане
Казахстан 4 августа 10:16
В 2017 г Казахстан начнет поставки в Азербайджан новых электровозов
Бизнес 3 августа 12:50
Казахстан и Узбекистан усиливают двустороннее сотрудничество в судебно-правовой сфере
Казахстан 3 августа 12:49
Карта сакральных мест появится в Астане
Казахстан 3 августа 11:18
Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана
Бизнес 2 августа 18:33
Международный форум EXPOWOMEN открылся в Астане
Казахстан 2 августа 16:09
Астана вошла в международный рейтинг повышения кредитоспособности
Казахстан 2 августа 11:45
Новая грузовая авиакомпания создается в Казахстане
Казахстан 2 августа 10:28