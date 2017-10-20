В Казахстане пересмотрят стандарты оказания социальных услуг

20 октября 2017 13:59 (UTC+04:00)

В Казахстане будут пересмотрены стандарты оказания социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Министерством (труда и социальной защиты населения РК - Казинформ) разработана Концепция модернизации системы социального обслуживания, которая предусматривает несколько целей. Первая - расширение охвата граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение не только материальной, но и физической доступности данных услуг. На сегодня вам известно, что услуги оказываются на уровне городов, районных центров, и сегодня нет доступности для именно жителей сельских населенных пунктов. И поэтому здесь мы рассматриваем как раз-таки через изменение подходов в оказании услуг, через изменение тарифной политики, изменение стандартов, чтобы сделать привлекательными данные услуги уже для частного бизнеса», - сказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций МИК РК.

В Казахстане на начало октября социальные услуги оказывают 106 неправительственных организаций.

«Соответственно, мы хотим, чтобы эти 106 неправительственных организаций пошли в село и на селе нуждающимся оказывали данные услуги. И самое главное - мы хотим уйти от заявительного характера данных услуг и перейти на проактивность, когда к нуждающимся будут приходить наши социальные работники и будут говорить и предлагать эти услуги. Не так, чтобы человек, скажем, обращался в государственные органы и требовал через заявление оказать ему ту или иную услугу», - подчеркнула она.

Azernews Newspaper
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