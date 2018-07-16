Объем ввода жилья в Казахстане за январь-июнь 2018 года вырос

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в Казахстане за январь-июнь 2018 года составила 5,809 миллиона квадратных метров (в том числе 3,111 миллиона квадратных метров построено индивидуальными застройщиками), что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики страны, передает РИА Новости.

За отчетный период на строительство жилья было направлено 513 миллиардов тенге (1,5 миллиарда долларов, рост на 28,4%). Основным источником финансирования жилищного строительства в январе-июне 2018 года являлись собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 82,6%. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в области жилищного строительства составила 11,3%, говорится в сообщении.

При этом общая стоимость строительных работ и услуг в Казахстане в январе-июне 2018 года, по данным комитета, размещенным на его сайте, составила 1,264 триллиона тенге (3,7 миллиарда долларов), что на 3,8% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

По данным статистического ведомства, в отчетном периоде в Казахстане было закончено строительство 21,056 тысячи новых зданий, в том числе 19,760 тысячи зданий жилого назначения. В республике было введено в эксплуатацию 17 общеобразовательных школ, 41 дошкольная организация, две амбулаторно-поликлинических организации и одна больница.

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